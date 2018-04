Niederösterreichischer Landesrat Botschafter des Jahres

Der niederösterreichische Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), bis vor Kurzem österreichischer Botschafter in Großbritannien, ist in London als „Botschafter des Jahres 2018 von Europa“ ausgezeichnet worden. Die Awards des „Diplomat Magazine“ in zehn Kategorien wurden am Montag in London vergeben, Diplomaten aus 120 Ländern nahmen am Festakt teil.

