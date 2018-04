Journalistin getötet und zerstückelt

Der dänische Erfinder Peter Madsen muss lebenslang ins Gefängnis. Ein dänisches Gericht sprach Madsen am Mittwoch schuldig: Er hatte laut Urteil die schwedische Journalistin Kim Wall gefesselt, missbraucht, getötet und anschließend zerstückelt. Leichenteile der 30-Jährigen waren Tage und Wochen später im Meer gefunden worden. Madsen gab zu, die Leiche zerstückelt zu haben, getötet habe er Wall aber nicht. Madsen geht laut seiner Verteidigerin in Berufung. Der Fall hatte international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In Dänemark ist Madsen prominent, er galt als „exzentrisches Genie“.

