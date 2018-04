Einziger „tropischer Eisbär“ in Singapur verendet

Der einzige in den Tropen geborene Eisbär ist in Singapur verendet. Laut dem Zoo starb der Eisbär an Altersschwäche. Der Eisbär Inuka war vor 27 Jahren in dem Zoo auf die Welt gekommen. Er lebte damit laut BBC deutlich länger als im der Wildnis lebende Artgenossen.

Dass der Eisbär in Singapur - und damit in einer völlig unpassenden Klimazone - gehalten wurde, hatte immer wieder für Kritik von Tierschützern gesorgt. Untersuchungen hatten zuletzt gezeigt, dass Inuka an Arthritis litt, zudem Zahnprobleme hatte. Gelenksprobleme hatten zudem seine Bewegungsfähigkeit eingeschränkt.

Singapore Zoo's Inuka the polar bear put down at 27 on 'humane and welfare grounds' https://t.co/EDTCKqTbYC pic.twitter.com/jE702aQRpE — The Straits Times (@STcom) 25. April 2018

Vierter und letzter Eisbär von Singapur

Der Eisbär wurde von den behandelnden Tierärzten wegen der schweren Gesundheitsprobleme nicht mehr aus einer Narkose geweckt. Man habe Inuka keine gute Lebensqualität mehr garantieren können und sei daher zum Schluss gekommen, „dass es gütiger sein würde, ihm weiteres Leid zu ersparen“.

Inuka war bereits der vierte Eisbär, der in Singapurs Zoo gehalten wurde. Nach Protesten von Tierschützern hatte der Zoo aber angekündigt, nach Inuka keinen Eisbären mehr halten zu wollen.

Viele Fans in Singapur zeigten sich unterdessen von Inukas Tod betroffen. In Sozialen Netzwerken wurden viele Erinnerungen und Fotos von „Besuchen“ bei Inuka geteilt.