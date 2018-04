Irland sammelt widerwillig 13 Mrd. Steuern von Apple ein

Der IT-Konzern Apple beginnt heute damit, 13 Milliarden Euro an Steuern an Irland nachzuzahlen - Geld, das Irland gar nicht will. Dublin hat angekündigt, das Geld auf ein Treuhandkonto zu legen und nicht zu verwenden. 19 Monate nach einer entsprechenden Entscheidung der EU-Kommission beginnt Irland nun, diese umzusetzen.

Apple und Irland haben allerdings Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Entscheidung der EU-Kommission eingelegt und hoffen auf eine Aufhebung.

Ungeliebte Steuereinkünfte

Brüssel war zum Schluss gekommen, dass die Steuerrabatte, die Dublin dem US-amerikanischen IT-Giganten gewährt hatte, damit dieser seine Europazentrale in Irland ansiedelt, gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen. Demnach muss Irland ausstehende Steuern von den Jahren 2003 bis 2014 nachfordern.

Die Steuerrabatte, die mehrere EU-Staaten, darunter auch Luxemburg, US-Konzernen gewährten, sorgen seit Jahren EU-intern für heftigen Zwist - nicht zuletzt deshalb, weil die Euro-Staaten Irland, das in der Finanzkrise schwer in Turbulenzen geriet, mit Milliardenhilfen und -garantien stützten.