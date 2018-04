Liverpool stößt Tor zu Champions-League-Finale auf

Liverpool hat das Tor zum Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew aufgestoßen. Die „Reds“ spielten gestern im ersten Halbfinal-Hinspiel an der Anfield Road AS Roma zunächst an die Wand und gingen mit 5:0 in Führung. Die „Giallorossi“ verkürzten aber im Finish noch auf 2:5 und wahrten damit eine kleine Chance im Rückspiel. Am 2. Mai benötigen die Römer allerdings ein ähnliches „Fußballwunder“ wie im Viertelfinale gegen den FC Barcelona.

