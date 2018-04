Meiste Arbeitslose in Völkermarkt und Wien

Die Arbeitslosigkeit ist innerhalb Österreichs sehr unterschiedlich hoch. Im ersten Quartal 2018 (Durchschnittswert) waren die Arbeitsmarktbezirke Völkermarkt in Kärnten und Wien am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen. In Völkermarkt lag die Quote bei 13,4 Prozent, in Wien bei 13,2 Prozent. Das geht aus Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor.

