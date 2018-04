Löger krank: Bund-Länder-Gespräche zu Pflege abgesagt

Die für heute anberaumten Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die erwarteten Zusatzkosten nach Ende des Pflegeregresses sind abgesagt worden. Grund sei die Erkrankung von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), teilte das Finanzministerium mit. Ein Ersatztermin für die Zusammenkunft des Österreichischen Koordinationskomitees (ÖKK) solle in Kürze festgelegt werden.

Laut Ministerium wurde noch versucht, die Sitzung auf technischer Ebene durchzuführen. Daraufhin sei es die einhellige Meinung der Bundesländer gewesen, dass das nicht machbar sei und die Sitzung besser verschoben werden solle. Löger könne auch nicht wie geplant am informellen EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen (Ecofin) in Bulgarien morgen teilnehmen.

Brauner sieht es anders

Wiens Stadträtin Renate Brauner (SPÖ) widersprach der Darstellung des Finanzministeriums, die Länder hätten auf der Anwesenheit des erkrankten Ressortchefs bestanden. Man habe nie mit den Ländervertretern gemeinsam nach einem Modus gesucht, dass die Sitzung doch stattfinden kann, hieß es aus dem Büro der Stadträtin zur APA.

Tatsächlich seien die Ländervertreter lediglich über die Absage der Sitzung des ÖKK informiert worden - „nicht mehr“. Die Absage des Termins „auf die Bundesländer zu schieben ist völlig unverständlich und muss daher zurückgewiesen werden“, hieß es aus Brauners Büro.

Große Unterschiede bei Pflegeheimkosten

Die Kosten für einen Tag im Pflegeheim variieren in den Bundesländern stark. Die Spitze bildet dabei Wien mit durchschnittlich 238 Euro am Tag. In Tirol sind es hingegen nur 74 Euro.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at