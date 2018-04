Selten gespielte Festorgel in Klosterneuburg zu hören

Die aus dem 17. Jahrhundert stammende Festorgel in der Stiftsbasilika Klosterneuburg in Niederösterreich gilt als größte und bedeutendste Denkmalorgel Mitteleuropas. Im Rahmen eines der seltenen Konzerte kann man am Sonntag ihren besonderen Klang hören. Gespielt werden Kompositionen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

