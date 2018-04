ÖBB ziehen nach Unfällen harte Konsequenzen

Nach mehreren Unfällen haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heute ein Paket an Sofortmaßnahmen präsentiert. Die Konsequenzen sind durchaus hart: So werden neben den an den Vorfällen direkt beteiligten Mitarbeitern auch die verantwortlichen Führungskräfte von ihren Funktionen beurlaubt, „um eine intensive Safety-Nachschulung zu absolvieren“, wie die ÖBB in einer Aussendung bekanntgaben.

