Kroatien will Regeln für Bleiburger Treffen einhalten

In Kroatien wird der Widerstand Kärntens gegen die Ustascha-Symbole bei der umstrittenen kroatischen Gedenkveranstaltung in Bleiburg am 12. Mai ernst genommen.

Die kroatischen Organisatoren wollen die Verhaltensregeln, die von der katholischen Kirche in Kärnten aufgestellt wurden, einhalten. „Wir haben das Schreiben aus Klagenfurt erhalten“, sagte Bozo Vukusic aus dem „Bleiburger Ehrenzug“, einer kroatischen Organisation, die zusammen mit der katholischen Kirche in Kroatien die alljährliche Totengedenkfeier in Bleiburg veranstaltet.

Weltkriegsuniformen verboten

Es seien nun nicht nur die Flaggen der HOS, einer paramilitärischen Gruppe aus dem Kroatien-Krieg (1991-1995), bei der Veranstaltung verboten. „Es sind gar keine Flaggen erlaubt angesichts dessen, dass es sich um eine religiöse Kundgebung handelt. Auch Symbole und Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg sind verboten“, fasste Vukusic die festgelegten Verhaltensregeln zusammen. Auf dem Emblem der HOS steht der umstrittene Gruß „Für die Heimat - bereit“ („Za dom - spremni“), der vom Ustascha-Regime benutzt wurde.

Für den konservativen Regierungschef Andrej Plenkovic sind die Auflagen nicht umstritten. „Das Wichtige ist, dass die Vorschriften Österreichs eingehalten werden und dass Symbole, die gegen die österreichische Rechtsordnung verstoßen, nicht verwendet werden“, sagte Plenkovic. Zuvor hatte es aus der kroatischen Regierung keinen Kommentar zu den Protesten aus Kärnten gegeben.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at