Weniger Frauen in US-Topjobs als Männer namens John

In den wichtigen Führungspositionen in den USA gibt es mehr Männer, die John heißen, als Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt die „New York Times“ in ihrem „Glass Ceiling Index“ („Gläserne-Decke-Index“), der die Chefetagen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien analysiert hat.

Obwohl Männer namens John nur 3,3 Prozent der US-Bevölkerung ausmachen, stechen sie Frauen (50,8 Prozent) in nahezu allen Bereichen aus. An der Spitze der 500 umsatzstärksten Unternehmen sitzen etwa gleich viele Johns wie Frauen, die insgesamt fünf Prozent aller Geschäftsführerposten besetzen - gleich viele wie Männer mit dem Namen James.

US-Politik von Johns dominiert

Ähnlich sieht die Verteilung in der Politik aus. Laut „New York Times“ gibt es mehr republikanische Senatoren namens John als Senatorinnen insgesamt. Insgesamt machen David, James und Peter elf Prozent der republikanischen Vertreter aus, neun Prozent sind weiblich.

Auch bei den Demokraten rangiert der Name John vor den Politikerinnen. So heißen 19 Prozent der Gouverneure der einzelnen US-Bundesstaaten John, zwölf Prozent der Repräsentanten sind Frauen.

Mehr James führten Regie als Frauen

Im Filmgeschäft ist es anders, aber doch gleich. Zahlenmäßig übertrifft zwar nicht der Name John die Frauen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann namens Michael oder James bei einem der 100 erfolgreichsten Filme Regie geführt hat, ist höher als Quote von Regisseurinnen.

Inspirieren ließ sich die „New York Times“ von einem im Jahr 2015 erschienen Bericht des Beratungsunternehmens Ernst & Young, in dem diese Zahlen für Aufsichtsräte errechnet wurden. Seitdem hat sich allerdings wenig geändert, so die Zeitung.

Der Index offenbart laut „New York Times“ nicht nur eine „verzerrte Geschlechterrepräsentation“ in Wirtschaft, Politik und Medien, sondern auch, dass in vielen US-Institutionen weiterhin weiße Männer mit bestimmten Namen das Sagen haben.