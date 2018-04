Nachspeise sorgt für Verstimmung vor Korea-Gipfel

Ausgerechnet die Nachspeise auf dem Menüplan des kommenden Gipfels zwischen Nord- und Südkorea sorgt für diplomatische Verstimmung. Was den beiden Staatschefs schmecken soll, schlägt dem Nachbarn Japan auf den Magen.

Reuters/The Presidential Blue House

Es handelt sich dabei um ein Mango-Mousse - mit einer Karte der koreanischen Halbinsel inklusive der als Liancourt-Felsen bekannten Inselgruppe.

Ein Archipel als Streitfall

Auf halbem Wege zwischen den beiden Staaten gelegen, wird der Archipel sowohl von Südkorea als auch Japan beansprucht. Einmal heißen die Inseln Dokdo, einmal Takeshima. Nach der Veröffentlichung eines Fotos des Nachtischs durch das südkoreanische Präsidialamt zeigte sich Japan irritiert und forderte, das Arrangement zu korrigieren.

Reuters/South Korean Navy

Tokio habe protestiert und verlangt, dass die Nachspeise für Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsidenten Moon Jae In in dieser Form nicht serviert werde.

Beziehungen seit Zweitem Weltkrieg gespannt

Das Verhältnis zwischen Koreanern und Japanern ist seit Jahrzehnten angespannt. Japan beherrschte als Kolonialmacht die Halbinsel in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg mussten viele koreanische Frauen als Zwangsprostituierte in japanischen Militärbordellen arbeiten. Die Koreaner fordern bis heute eine Entschuldigung Japans für seine Handlungen in der Kriegszeit.