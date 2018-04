Neun Tonnen Kokain unter Bananen versteckt

Die spanische Polizei hat Kokain im Wert von mehr als einer halben Milliarden Euro in einer Bananenlieferung sichergestellt. Es handle sich um knapp neun Tonnen, die größte Menge Kokain, die je in Europa in Containern entdeckt und beschlagnahmt worden sei, sagte heute der spanische Innenminister Juan Ignacio Zoido.

Fracht aus Kolumbien

Die Drogen waren in einer aus Kolumbien stammenden Ladung von knapp 1.100 Schachteln versteckt. Die gemeinsame Aktion der Polizei und der Steuerbehörden habe bereits am Sonntag im Hafen der andalusischen Stadt Algeciras stattgefunden, hieß es.

APA/AFP

Sechs Menschen seien dabei festgenommen worden, darunter auch zwei in der französischen Stadt Lyon, teilte die Polizei mit. Neben dem hochreinen Kokain seien bei Hausdurchsuchungen unter anderem auch zwei Autos und ein Lastwagen konfisziert worden.