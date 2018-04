Meischberger berichtet über Liechtenstein-Konten

Im BUWOG-Prozess am Wiener Straflandesgericht hat heute der Zweitangeklagte Walter Meischberger ausführlich erläutert, wie er Gelder aus seinen Provisionen nach Liechtenstein transferiert hatte. Den Anstoß dazu habe er vom mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech erhalten, sagte Meischberger.

Richterin Marion Hohenecker verwies auf ein Liechtensteiner Konto Plechs mit Namen „Roca 1“, das laut Meischberger nach einer Ferienanlage auf Ibiza benannt war. Er habe dann selber in Liechtenstein Konten eingerichtet, etwa das Konto „Walter“, sagte Meischberger.

Dabei sei die „Diskretion“ gewahrt geblieben, die ihm wichtig gewesen sei. „Ich habe mir nichts Schlechtes dabei gedacht.“ Das Geld sei zunächst nach Zypern und dann nach Liechtenstein geflossen.

Anklage spricht von „Verschleierung“

Seit 2001 habe er ein Konto in Liechtenstein gehabt, so Meischberger. Das sei für ihn damals zur Jahrtausendwende so ein „Ritual“ gewesen, „jetzt mach’ ma ein Konto in Liechtenstein“. Das Konto „Walter“ sei 2001 eröffnet worden.

Laut Anklage diente die Finanzkonstruktion, über die Meinschberger sprach, der „Verschleierung“ des Geldflusses aus Korruptionsgeschäften an Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) und seine Partner, nämlich Meischberger und Plech. Der Lobbyist Peter Hochegger habe seinen Anteil schon in Zypern abgezogen.

Unklare Rechnung

Die Richterin konfrontierte den Ex-FPÖ-Generalsekretär auch mit E-Mails. Insbesondere eine Abrechnung über 200.000 Euro vom Baukonzern Porr, die Meischberger für umfangreich erbrachte Leistungen in den vergangenen Jahren für Porr erhalten haben will, wirkte nicht ganz schlüssig.

Abgerechnet wurden die 200.000 Euro über einen „Marktbericht Bulgarien“ - oder Rumänien, was nicht ganz klar war. Meischberger bestätigte, dass er weder einen Marktbericht für Bulgarien noch für Rumänien erstellt habe, eine entsprechende Rechnung sei schlicht und einfach falsch gekennzeichnet worden - was „nicht unüblich“ sei.

Warum er dann die Rechnung, die falsch gekennzeichnet wurde, an Porr weitergeleitet hatte, ließ Meischberger offen. Es könne Teil einer „Abrechnungstechnik“ sein, meinte er. Dass der Rechnungstitel nichts mit seiner erbrachten Leistung zu tun hatte, sei im Übrigen „nichts Neues“. Es sei offensichtlich der Porr „zupassgekommen“.

Dass die 200.000-Euro-Rechnung erst über ein Jahr später bezahlt wurde, ist für Meischberger ein Beweis, dass es sich nicht um Schmiergeld beim Linzer Terminal Tower handeln kann, denn das wäre ja „Korruption auf Kredit“, meinte er und sorgte damit für Heiterkeit im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts.