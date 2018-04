Chemiewaffenexperten suchen erneut Spuren in Duma

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien haben die Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) den Ort Duma zum zweiten Mal besucht. Erneut seien Proben gesammelt worden, teilte die OPCW heute in Den Haag mit.

Diese würden gemeinsam mit den bei der ersten Inspektion genommenen Proben in die Niederlande geschickt und von dort zur Analyse an internationale Labors weitergeleitet, die eng mit der OPCW zusammenarbeiten. Das Team werde seinen „unabhängigen und unparteiischen Einsatz“ in Syrien fortsetzen, betonte die OPCW. Dazu gehörten Befragungen von Zeugen, das Sammeln von Spuren und deren Analyse.

Damaskus spricht von Inszenierung

Zuletzt hatten die Experten am 21. April Duma besucht. Dort soll Berichten zufolge am 7. April möglicherweise Chlorgas eingesetzt worden sein. Westliche Staaten machen syrische Truppen dafür verantwortlich. Das streiten Damaskus und das verbündete Russland entschieden ab. Sie sprechen von einem inszenierten Zwischenfall, mit dem ein Vorwand für einen Angriff geschaffen werden sollte.

Die russische Botschaft in Den Haag kündigte ein Treffen von Syrern aus Duma mit Diplomaten der OPCW an. Die etwa 15 Syrer könnten beweisen, dass der mutmaßliche Giftgasangriff inszeniert worden sei, sagte der Sprecher der Botschaft, Michail Sobolew. Die OPCW hatte sich gegen dieses Treffen ausgesprochen.