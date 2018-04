Französische Polizisten fanden Waffenkisten der ETA

Vor ihrer geplanten Auflösung hat die baskische Untergrundorganisation ETA der französischen Justiz Waffen und Munition übergeben. Polizisten hätten in dem Küstenort Bayonne nach einem anonymen Hinweis vier Kisten gefunden, in denen sich unter anderem rund 20 Handfeuerwaffen und Munition befanden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP heute unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Die Beamten fanden demnach auch rund 200 nachgemachte Autonummernschilder und Material für den Autodiebstahl. Vor einem Jahr hatte die französische Polizei bei der ETA-Entwaffnung etwa 3,5 Tonnen Waffen, Sprengstoff und andere gefährliche Materialien sichergestellt.

Die vor knapp 60 Jahren gegründete Separatistenorganisation hatte in Spanien jahrzehntelang einen blutigen Kampf für ein unabhängiges Baskenland geführt. Bei Anschlägen kamen mehr als 800 Menschen ums Leben.

Auflösung voraussichtlich am ersten Mai-Wochenende

In der vergangenen Woche hatte der baskische Regionalsender EITB berichtet, die ursprünglich als Widerstandsgruppe gegen die Franco-Diktatur gegründete Organisation werde voraussichtlich am ersten Mai-Wochenende offiziell ihre Auflösung bekanntgeben. Die Gruppe hatte bereits 2011 ihren Gewaltverzicht erklärt und ein Jahr später ihre Entwaffnung und Auflösung in Aussicht gestellt.