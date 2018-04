Regierungskritik: Hauptverband geht in Offensive

Nach der geharnischten Regierungskritik ist der Hauptverband gestern in die Offensive gegangen. Das stimme alles nicht, so die Sozialversicherung. Medien hatten etwa von ÖVP-FPÖ-Kritik an der Veranlagung von Geldern und an Privilegien berichtet. Bei kritisierten Geldern etwa handle es sich um gesetzlich vorgeschriebene Rücklagen, wies der Hauptverband die Vorwürfe detailliert zurück. Mit „haltlosen Vorwürfen" solle ein erfolgreiches System sturmreif geschossen und für Privatisierungen vorbereitet werden, so die Gewerkschaft der Privatangestellten. Regierungsvertreter verteidigten ihr Vorgehen.

Mehr dazu in Kritik „nicht faktenbasiert“