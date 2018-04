Crossing Europe: Abheben ins Filmuniversum

Seit gestern bietet das Filmfestival Crossing Europe in Linz in seiner bereits 15. Ausgabe einen Querschnitt durch das Filmschaffen in Europa. Viele der gezeigten Dokumentar- und Spielfilmproduktionen sind aktuellen Themen wie der Flüchtlingskrise, Rechtsextremismus oder dem „Brexit“ gewidmet. Überzeugen kann das Programm aber auch abseits der harten Kost - unter anderem mit Produktionen, die sich den Genres Superhelden- und Zombiefilm auf ganz eigene Art und Weise nähern.

Mehr dazu in 182 Produktionen aus 48 Ländern dabei