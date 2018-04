„Girls’ Day“: Tausende Mädchen schnuppern Technikluft

Forscherinnen, Technikerinnen oder Handwerkerinnen: Mehr als 160 Unternehmen bieten heute in Wien Mädchen Einblicke in Berufe, in denen Frauen traditionell nicht so stark vertreten sind. 2.700 Mädchen sind beim 17. Töchtertag dabei.

Auch in der Steiermark können Mädchen heute beim „Girls’ Day“ Technik- und Industrieluft schnuppern.

