Basketball: Toronto erkämpft Matchball im Play-off

Die Toronto Raptors haben im Play-off der NBA einen ersten „Matchball“ erkämpft. Im Play-off der Eastern Conference holten die Kanadier gestern Abend einen knappen Heimsieg gegen die Washington Wizards. Der Wiener Jakob Pöltl war der fünftbeste Schütze der Raptors, die in der „Best of seven“-Serie mit dem dritten Heimerfolg nun in Washington den Aufstieg ins Conference-Halbfinale fixieren können.

