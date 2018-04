Außenministerin Kneissl erkrankt

FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl ist aufgrund eines Infekts derzeit in ärztlicher Behandlung, teilte das Ministerium heute in einer Aussendung mit. Sie werde voraussichtlich in einigen Tagen wieder in ihr Büro im Außenministerium kommen.

Kneissl danke für die Genesungswünsche und bitte um Respekt für ihre Privatsphäre, hieß es in der Aussendung weiter.

Vor kurzem hatte auch ÖVP-Justizminister Josef Moser mit einer Erkrankung zu kämpfen: Erst vor zehn Tagen konnte er das Spital nach einer Blutvergiftung verlassen