William soll Prinz Harrys Trauzeuge werden

Prinz William (35) soll der Trauzeuge seines Bruders Prinz Harry (33) bei dessen Hochzeit mit Meghan Markle (36) sein. Das teilte der Kensington-Palast heute mit. Das Paar will einander am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort geben.

William freue sich, seinem Bruder bei dem Trauungsgottesdienst zur Seite zu stehen, hieß es in der Mitteilung. Überraschend ist die Entscheidung nicht, Harry war bei der Hochzeit von William und Herzogin Kate im Jahr 2011 Trauzeuge seines Bruders gewesen.

Royales Baby ein „Alexander“?

Small Talk am Rande eines Gedenkgottesdienstes hat unterdessen das Rätselraten über den Namen des jüngsten Kindes in der britischen Königsfamilie angeheizt. Prinz William antwortete auf den Vorschlag „Alexander“: „Lustig, dass Sie das sagen. Es ist ein guter Name.“

Über den Namen des Kindes wird seit Tagen spekuliert. In den Wettbüros zählten Arthur, Albert, James und Philip zu den Favoriten.