Ex-US-Präsident Bush auf Weg der Besserung

Nach seiner Klinikeinweisung ist Ex-US-Präsident George W.H. Bush wieder auf dem Weg der Besserung. Der 93-Jährige fühle sich gut, teilte sein Büro gestern mit. Bush wurde demnach von der Intensivstation in ein reguläres Krankenzimmer in der Klinik in Houston im Bundesstaat Texas verlegt. Es werde erwartet, dass sich Bush dort noch für einige Tage erhole.

Bush war am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert worden - einen Tag nach der Beerdigung seiner Frau Barbara, die einige Tage zuvor im Alter von 92 Jahren gestorben war; das Paar war 73 Jahre lang verheiratet. Die Klinikeinweisung wurde nach Angaben eines Sprechers wegen einer Infektion notwendig, die sich auf das Blut ausgeweitet hatte.

Verfolgt Basketball-Playoffs im TV

„Er ist wach und spricht mit dem Klinikpersonal, der Familie und Freunden“, hieß es gestern aus Bushs Büro. „Seine Ärzte sind sehr zufrieden mit seinen Fortschritten.“ Bush wolle alle wissen lassen, dass er sich wieder gut fühle und nun mehr darauf konzentriert sei, eine Basketball-Playoff-Serie zwischen den Houston Rockets und den Minnesota Timberwolfes zu verfolgen.

Bush war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten und ist der älteste der noch lebenden fünf US-Präsidenten. Er ist der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush und des Ex-Gouverneurs von Florida und Ex-Präsidentschaftskandidaten Jeb Bush. Er leidet an Parkinson und sitzt im Rollstuhl. Es handelt sich dabei um eine eher seltene Form der Parkinson-Erkrankung, die nur die untere Körperhälfte betrifft. Bush wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert.