Brand in UBS-Zentrale in Zürcher Innenstadt

Ein Brand am Hauptsitz der Schweizer Großbank UBS in der Zürcher Innenstadt hat heute für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. In dem Gebäude, das derzeit umgebaut wird, sei der Dachstock in Brand geraten, sagte eine Sprecherin von Schutz und Rettung.

Die Liegenschaft sei daraufhin evakuiert worden, Verletzte gebe es bisher nicht. „Die Feuerwehr ist am Löschen und sorgt dafür, dass sich der Brand nicht ausbreitet“, sagte die Sprecherin. Das Gebäude der Bank liegt in der bekannten Bahnhofstraße.