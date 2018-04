Tennis: Thiem kämpft sich in Barcelona-Viertelfinale

Dominic Thiem steht wie zuletzt in Monte Carlo auch beim ATP-Turnier in Barcelona im Viertelfinale. Der als Nummer drei gesetzte Niederösterreicher kämpfte sich heute trotz einer nicht herausragenden Leistung zu einem Sieg gegen den Slowaken Jozef Kovalik. Im Vorjahr hatte sich Thiem in Barcelona erst im Finale Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben müssen.

