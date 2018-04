Lohnsteuerreform laut WIFO zu wenig

Österreich liegt bei Steuern und Lohnnebenkosten im europäischen Spitzenfeld, wie eine am Donnerstag veröffentlichte OECD-Studie zeigt. Die Belastung von Arbeitseinkommen ist nur in Belgien, Deutschland, Italien und Frankreich noch höher. Aus aktuellen Zahlen des WIFO geht hervor, dass diese Spitzenposition nicht alleine durch eine Lohnsteuerreform geändert werden kann - für die von der Regierung angekündigte Steuerreform müssten daher etwa auch die Lohnsummenabgaben angegangen werden, so WIFO-Budgetexpertin Margit Schratzenstaller.

