Sommertage wie gemalt

Viel Sonne und viele Menschen werden am Wochenende in Wiens Sommerbädern zu finden sein: Angesichts der Wetteraussichten sperren diese ausnahmsweise schon vor dem 2. Mai auf. Doch nicht nur im Osten Österreichs wird es die nächsten Tage freundlich und warm mit bis zu 30 Grad, auch im Westen nähert sich erst kommende Woche eine Störungszone. Die Sicht könnte allerdings in Teilen Österreichs getrübt sein - erneut ist Saharastaub im Anflug.

