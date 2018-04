US-Studie über Gottesbild der Amerikaner

Neun von zehn US-Amerikanerinnen und -Amerikanern glauben einer Studie zufolge an eine höhere Macht - aber nur eine knappe Mehrheit glaubt an einen Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, fand eine Untersuchung des Pew Research Center heraus. 56 Prozent gaben an, an den Gott zu glauben, der „in der Bibel beschrieben“ sei.

