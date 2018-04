Europa League: Arsenal will Titel zum Wenger-Abschied

Arsenals Langzeittrainer Arsene Wenger will vor dem Abschied bei den „Gunners“ noch seinen ersten internationalen Titel holen. „Er hat es sehr klar gemacht, dass das jetzt sein erklärtes Ziel ist“, sagte Verteidiger Per Mertesacker vor dem heutigen Semifinal-Hinspiel in der Europa League gegen Atletico Madrid.

Mit Atletico baue sich laut Wenger aber ein sehr starker Gegner auf: „Wir benötigen vollen Einsatz und große Konzentration, weil sie nicht wirklich einen Schwachpunkt haben“, meinte der Coach, dessen Rücktritt mit Saisonende nicht ganz freiwillig war.

