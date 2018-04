Amnesty kritisiert „Klima der Angst“ in Türkei

Von einem „Klima der Angst“ spricht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem heute veröffentlichten Bericht über die Türkei. NGOs könnten nicht mehr frei kommunizieren und recherchieren - ihre Arbeit sei „de facto verboten“.

Menschen würden durch Drohungen, Schikanen und „unfaire Gerichtsverfahren“ zum Schweigen gebracht. Erst gestern Abend wurden Journalisten der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ zu langen Haftstrafen verurteilt.

Journalistengewerkschaft: Anschlag auf Pressefreiheit

Heftige Kritik an der Verhängung von Haftstrafen gegen Journalistinnen und Journalisten übt unterdessen auch die Journalistengewerkschaft in der GPA-djp. „Die Kollegen haben nichts anderes gemacht, als unabhängig zu berichten - Kritik selbstverständlich miteingeschlossen“, sagte der Vorsitzende Eike-Clemens Kullmann in einer Aussendung.

Die Urteile seien ein weiterer Anschlag auf die Pressefreiheit in der Türkei. Das Land am Bosporus beweise damit, dass es kein Rechtsstaat mehr sei. Das Einzige, was offensichtlich auch für die Richter noch zähle, sei, den Allmachtsfantasien Erdogans gerecht zu werden, kritisierte Kullmann. Zugleich fordert er die Bundesregierung auf, sich mit aller Kraft für die Freilassung der „Cumhuriyet“-Journalisten einzusetzen.

Juncker kritisiert Haltung der Türkei im östlichen Mittelmeer

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kritisierte unterdessen das Verhalten der Türkei im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis. Ankara müsse das internationale Recht achten und seine Beziehungen mit allen EU-Staaten der Region, darunter auch der Republik Zypern, normalisieren, sagte Juncker bei einer Rede im griechischen Parlament.

„Die Türkei agiert illegal im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis“, sagte Juncker. Die Rede wurde vom griechischen Fernsehen ERT übertragen. Juncker forderte Ankara zudem auf, zwei griechische Soldaten freizulassen, die Anfang März versehentlich türkisches Territorium betreten hatten und von türkischen Soldaten festgenommen worden waren. „Man kann mir nicht sagen, dass die Präsenz auf türkischem Boden von zwei Soldaten eine Bedrohung für die Sicherheit der Türkei ist“, sagte Juncker.

Im Februar hatte ein türkisches Küstenwachschiff ein griechisches im Südosten der Ägäis gerammt. Dabei ging es um die Zugehörigkeit von zwei Felseninseln. Türkische Kriegsschiffe hatten zuvor ein Bohrschiff daran gehindert, ein Gaserkundungsgebiet südöstlich des EU-Staates Zypern zu erreichen. Die Forschungen sollten im Auftrag des italienischen Energieunternehmens ENI durchgeführt werden. Ankara sagte, durch Bohrungen nach Erdgas ohne Zustimmung der türkischen Bevölkerung auf der geteilten Mittelmeer-Insel würden deren Rechte missachtet.