Auslandstürken können ab 7. Juni Wahlstimmen abgeben

Türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im Ausland können schon vom 7. Juni an ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgeben. Die Wahl an den Grenzübergängen und im Ausland beginne am 7. Juni und ende am 19. Juni, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu heute unter Berufung auf die Wahlbehörde. In der Türkei selbst wird jeweils am 24. Juni gewählt.

Sollte sich bei der Präsidentschaftswahl kein Kandidat durchsetzen, kommt es in der Türkei am 8. Juli zu einer Stichwahl. Dafür können türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im Ausland und an den Grenzübergängen zwischen dem 30. Juni und dem 4. Juli abstimmen.

Vorgezogene Wahlen

Mit den zeitgleichen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die ursprünglich für November kommenden Jahres geplant waren, soll in der Türkei der Umbau zum Präsidialsystem abgeschlossen werden. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will sich wiederwählen lassen.

Amnesty sieht „Klima der Angst“

Von einem „Klima der Angst“ spricht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem aktuell veröffentlichten Bericht über die Türkei. NGOs könnten nicht mehr frei kommunizieren und recherchieren - ihre Arbeit sei „de facto verboten“.

Menschen würden durch Drohungen, Schikanen und „unfaire Gerichtsverfahren“ zum Schweigen gebracht. Erst gestern Abend wurden Journalisten der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ zu langen Haftstrafen verurteilt.

Mehr dazu in Ausnahmezustand siebenmal verlängert