US-Senat billigt Pompeo als Außenminister

Der designierte US-Außenminister Mike Pompeo kann sein Amt antreten. Der Senat in Washington billigte heute mit 57 gegen 42 Stimmen die Nominierung des bisherigen CIA-Chefs für den Ministerposten. Präsident Donald Trump hatte Pompeo im März zum Nachfolger des entlassenen Außenministers Rex Tillerson ernannt.

Der 54-Jährige hat sich in seinem bisherigen Amt als Direktor des Auslandsgeheimdienstes das Vertrauen des Präsidenten erworben. Vor einigen Wochen reiste Pompeo in einer Geheimmission nach Nordkorea und traf sich mit Machthaber Kim Jong Un, um dessen geplantes Gipfeltreffen mit Trump vorzubereiten.

Bereits morgen will Pompeo an einem NATO-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen.

Trumps Hausarzt wird nicht Veteranenminister

Der Hausarzt Trumps zog unterdessen am gleichen Tag seine Kandidatur für das Amt des Veteranenministers zurück. „Mit Bedauern“ verzichte er auf seine Kandidatur, teilte der Mediziner und Konteradmiral Ronny Jackson mit.

APA/AP/Alex Brandon

Er war in den vergangenen Tagen schwer unter Druck geraten. Jackson wird vorgeworfen, Mitarbeiter schlecht behandelt und leichtfertig Medikamente verteilt zu haben, auch soll er bei der Arbeit immer wieder betrunken gewesen sein. In einer schriftlichen Erklärung bezeichnete der 50-Jährige die Vorwürfe als „komplett falsch und erfunden“.

Gestern hatte der Arzt noch gesagt, dass er an seiner Kandidatur festhalte und das Nominierungsverfahren „wie geplant“ weitergehe. Doch hatte zuvor der Veteranenausschuss des US-Senats eine Anhörung zu seiner Nominierung wegen der „schweren Vorwürfe“ auf unbestimmte Zeit verschoben.