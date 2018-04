Besuchsdiplomatie von Merkel und Macron

Europa übt sich derzeit in Reisediplomatie und Überredungskunst. Denn die Regierungschefs von Frankreich und Deutschland versuchen die USA bei Streitfragen umzustimmen. Die Themenpalette ist breit gefächert: von den Rüstungsausgaben bis hin zu Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Nach Emmanuel Macron folgt nun Angela Merkel, die am Nachmittag in die USA abgeflogen ist. Dazu Liveschaltungen zu den ZIB2-Korrespondeten nach Washington, Brüssel, Berlin und Paris.

Geglückte Umschulung nach Dayli-Pleite

Zuerst Schlecker, dann die Pleite von Nachfolger Dayli. 2013 haben 3.400 Mitarbeiter ihre Jobs verloren. Vor allem die betroffenen Frauen von Daily haben wieder Arbeit gefunden und konnten sich sogar verbessern. Nicht zuletzt, weil sie sich umschulen oder weiterbilden haben lassen.

Philosophie-„Enfant terrible“ Slavoj Zizek im Gespräch

Er gehört zweifellos zu den prominentesten und zugleich umstrittensten Philosophen der Gegenwart: der gebürtige Slowene Slavoj Zizek. Während die einen ihn für einen Propagandisten der PEGIDA-Bewegung halten, sehen andere in ihm den wichtigsten linken Vordenker der Gegenwart. Sein jüngstes Buch trägt den Titel „Der Mut der Hoffnungslosigkeit“.

Streit um Hakenkreuz auf Kärntner Burgruine

Seit 1934 prangt auf dem Turm der Burgruine Hochkraig in Kärnten ein riesiges Hakenkreuz. Zum Vorschein kam es vor einigen Jahren nach Baumschlägerungen. Es geht seit damals um die Frage, wer eine Entfernung bzw. Sanierung bestellen und bezahlen soll.

