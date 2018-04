TV-Star droht lange Haftstrafe

US-Comedystar Bill Cosby, gegen den mehrere Verfahren wegen sexueller Nötigung laufen, ist nun verurteilt worden. Ein Gericht in Pennsylvania befand Cosby am Donnerstag in drei Anklagepunkten der sexuellen Nötigung für schuldig. Dem 80-Jährigen droht nun eine langjährige Haftstrafe. Cosby reagierte wütend auf den Urteilsspruch. In zahlreichen Reaktionen wurde das Urteil als Erfolg für die „#MeToo“-Bewegung gefeiert.

