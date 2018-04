Hochspannung vor Korea-Gipfel an der Grenze

Was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen ist, soll in der Nacht über die Bühne gehen: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird erstmals südkoreanischen Boden betreten und den dortigen Präsidenten Moon Jae In treffen. Der Ablauf des innerkoreanischen Gipfels ist minutiös geplant.

