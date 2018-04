Auch Schritt nach Nordkorea

Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges vor 65 Jahren hat Kim Jong Un die Grenze nach Südkorea überquert. Der Machthaber wurde an der Demarkationslinie im Grenzdorf Panmunjom am Freitag von Südkoreas Präsident Moon Jae In zu ihrem ersten Gipfeltreffen empfangen. Beide Staatschefs begrüßten einander herzlich. Kim forderte den südkoreanischen Präsidenten auf, seinerseits die Betonschwelle im Boden, die die Grenzlinie kennzeichnet, in Richtung Norden zu überqueren. Moon betrat damit nordkoreanischen Boden - was nicht angekündigt war.

