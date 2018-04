Nach Studentenmord: Tausende protestierten in Mexiko

Nach dem Mord an drei Filmstudenten sind in Mexiko Tausende Menschen gegen die Gewalt im Land auf die Straße gegangen. „Es sind nicht nur drei, es sind wir alle“, skandierten die Demonstrantinnen und Demonstranten bei einem Protestzug gestern in der Stadt Guadalajara. Viele trugen großformatige Fotos der drei Opfer bei sich.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren die jungen Männer nach Dreharbeiten für einen Kurzfilm von Mitgliedern des Drogenkartells Jalisco Nueva Generacion verschleppt und gefoltert worden. Dann töteten sie die Studenten und lösten ihre Leichen in Säure auf. Vermutlich hielten die Verbrecher sie für Mitglieder einer rivalisierenden Bande.

30.000 Menschen gelten als verschwunden

Mexiko wird derzeit von einer beispiellosen Gewaltwelle überrollt. Mit mehr als 29.000 Tötungsdelikten war das vergangene Jahr das schlimmste in der jüngeren Geschichte des Landes. Rund 30.000 Menschen gelten außerdem als verschwunden.

„Wer soll die Zukunft gestalten, wenn meine Schüler getötet werden“, hieß es auf einem Schild, das eine Professorin bei der Demonstration in Guadalajara bei sich trug. Auf einem anderen war zu lesen: „Wir haben es satt, in Angst zu leben.“