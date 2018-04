Europaratsbericht über „Transitzonen“

Heftige Kritik übt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Europarats über die Lage minderjähriger Flüchtlinge in den umstrittenen „Transitzonen“ Ungarns an der Grenze zu Serbien und Kroatien. Unbegleitete Jugendliche ab 14 würden in engen Containern untergebracht, umgeben von Stacheldrahtzäunen und von bewaffneten Wächtern beaufsichtigt. Ungarn wies die Kritik zurück: Die Lager seien offen: „Jeder Asylwerber kann jederzeit nach Serbien zurückkehren.“

