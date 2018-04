Feuerwehren in Tirol im Großeinsatz

In Hatting und im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten (Tirol) mussten die Feuerwehren in der Nacht auf heute zu Großeinsätzen ausrücken. Während der Brand in Innsbruck glimpflich ausging, musste in Hatting ein Haus evakuiert werden.

Mehr dazu in tirol.ORF.at