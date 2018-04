Gemeinsame Erklärung bei Gipfeltreffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In haben sich für ein atomwaffenfreies Korea ausgesprochen. Außerdem streben die beiden Staatsführer eine Friedensregelung für die koreanische Halbinsel an, wie es in einer am Freitag bei einem historischen Gipfeltreffen veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt. Der Beginn des Gipfels lieferte eindrückliche Bilder: Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges vor 65 Jahren überquerte Kim die Grenze nach Südkorea.

