ASFINAG: Regierung will heuer 170 Mio. Euro

Die staatliche Auobahnholding ASFINAG muss heuer für die Dividende an den Staat tiefer in die Tasche greifen. Während sie in den vergangenen Jahren jeweils 100 Mio. Euro ablieferte, sollen es heuer 170 Mio. Euro sein, so ASFINAG-Chef Klaus Schierhackl bei der Jahrespressekonferenz mit Verweis auf die Budgetvorgaben der ÖVP-FPÖ-Regierung.

An den Prioritäten im Programm der ASFINAG habe sich durch den Regierungswechsel nichts geändert, sagte Kovorstand Karin Zipperer. Was dazukomme, sei die Öffnung des Pannenstreifens bei Verkehrsspitzen, ein Pilotversuch startet im Juli auf der Ostautobahn bei Schwechat Richtung Ungarn.

Neues Hauptquarier bis 2021 fertig

Ebenfalls getestet wird die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 140 km/h. Hier wird auf der Westautobahn noch nach einer geeigneten Teststrecke gesucht.

Das neue Hauptquartier der ASFINAG, das sie gemeinsam mit der Austro Control an deren jetzigem Standort in Wien beziehen wird, soll 2021 fertig sein und die bisherigen drei Bürostandorte in Wien vereinen. Das Gebäude wird gemietet, 550 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden dort einziehen.