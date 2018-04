EU-Verbot von drei Insektiziden beschlossen

Die EU hat heute ein Verbot von drei als Bienenkiller geltenden Insektiziden - Neonicotinoiden - beschlossen. Das teilte das Umweltweltministerium nach einer Abstimmung im entsprechenden Fachausschuss in Brüssel mit. Österreich habe für das Verbot gestimmt, die Insektizide sind im Freiland verboten.

In Studien sei nachgewiesen worden, dass die drei Neonicotinoide einen negativen Einfluss auf Bienenpopulationen hätten, so Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Das Verbot bringe allerdings die Rübenbauern in eine schwierige Situation, da es in diesem Bereich keine alternativen Insektizide gebe. Deshalb arbeite die Regierung an einem Maßnahmenplan für Rübenbauern. Köstinger rief die EU-Kommission, den Handel und die Industrie auf, die heimischen Zuckerproduzenten zu unterstützen.