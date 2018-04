Morde, Entführungen: Mexikos Priester in Lebensgefahr

Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Priester weltweit. Erst heute wurde wieder von einem Priester berichtet, der an den Folgen seiner Entführung starb. Seit Ende 2012 kamen in Mexiko 24 Priester unter gewaltsamen Umständen ums Leben. Die Morde an Priestern seien eine „Machtdemonstration“ der Drogenkartelle, glauben Experten.

