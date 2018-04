Formel 1: Viele Siegesanwärter in Aserbaidschan

Geht man nach dem Rennen des Vorjahres, dann könnte der Grand Prix von Aserbaidschan am Sonntag (14.10 Uhr, live in ORF eins) einer der Höhepunkte des Formel-1-Jahres werden. 2017 hatte es auf dem Straßenkurs in Baku viele spektakuläre Szenen und ein unerwartetes Siegespodest gegeben.

Auch nach dem bisherigen Saisonverlauf ist eine neuerliche Überraschung nicht auszuschließen. Ein klarer Favorit ist vor dem vierten Rennen des Jahres jedenfalls nicht in Sicht.

Mehr dazu in sport.ORF.at