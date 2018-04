Türkei: Erdogan verspricht „mehr Demokratie“

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat der Türkei für den Fall seiner Wiederwahl am 24. Juni einen Ausbau der Demokratie und mehr Wohlstand versprochen. „Für die Zukunft sagen wir: noch mehr Demokratie, noch mehr Freiheit und noch umfangreichere Rechte“, sagte Erdogan heute vor Provinzchefs in Ankara.

Wahlen auf Juni vorgezogen

Erdogan hatte die ursprünglich für November 2019 geplanten Wahlen auf den 24. Juni vorgezogen. Dann sollen erstmals gleichzeitig der Präsident und ein neues Parlament gewählt werden. Mit diesen Wahlen soll der von Erdogan angestrebte und vor einem Jahr per Referendum beschlossene Umbau zum Präsidialsystem abgeschlossen werden.

Der Präsident wäre dann zugleich Staats- und Regierungschef und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet. Die Opposition warnt vor einer Einmannherrschaft.

Opposition befürchtet Abbau der Demokratie

„Ich will vor allem daran erinnern, dass die neue Ära der Türkei eine Ära sein wird, in der die Exekutive effektiver, die Legislative an diesem Punkt angesehener und die Justiz noch unabhängiger arbeiten wird“, sagte Erdogan.

Die Opposition bemängelt, dass die Demokratie unter dem neuen System abgebaut und die Justiz schon jetzt von der Regierung kontrolliert werde.