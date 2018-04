Sechs Palästinenser bei Kämpfen an Gaza-Grenze verletzt

Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Grenze sind heute im Gazastreifen sechs Palästinenser durch Schüsse verletzt worden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza teilte mit, bei weiteren Menschen sei es nach dem Einsatz von Tränengas zu Atembeschwerden gekommen. Nach Angaben von Augenzeugen bewarfen Palästinenser die Soldaten mit Steinen.

APA/AFP/Said Khatib

Es ist der fünfte Freitag in Folge, an dem es zu Protesten an der Gaza-Grenze kommt. Der Umfang der Demonstrationen hat jedoch im Verlauf des Monats deutlich abgenommen. Auslöser der Proteste ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung, den die Palästinenser als Katastrophe ansehen. Bisher sind bei Konfrontationen 42 Palästinenser getötet und Hunderte durch Schüsse verletzt worden.