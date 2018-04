Schwere Vorwürfe gegen Bundesheer-Blauhelme

Schwere Vorwürfe gegen Bundesheersoldaten: Einem heute veröffentlichten Video zufolge haben österreichische Blauhelme im September 2012 auf den Golanhöhen zugelassen, dass syrische Geheimpolizisten in den Tod fuhren, obwohl den Soldaten laut dem Video offenbar bewusst war, was passieren würde. Neun Syrer kamen in einem Hinterhalt von Schmugglern ums Leben, berichtet die Wiener Stadtzeitung „Falter“.

Von Soldaten selbst gefilmt

Das Video wurde offenbar von den Blauhelmen selbst angefertigt. Zunächst ist zu sehen, wie die Kriminellen den Hinterhalt in der kargen Berglandschaft errichten. Laut „Falter“ taucht etwa eine Stunde später ein weißer Toyota mit syrischen Geheimpolizisten auf der Ladefläche auf, der den österreichischen Wachposten passieren musste.

Die Syrer seien ausgestiegen und hätten mit den Österreichern gesprochen, doch hätten diese sie vorbeigewunken. „Normal musst das de Hund sagen“, ist einer der Blauhelme zu hören. Begründung: „Wenn da aner überbleibt, kummt er umma und schießt uns ab.“

„Bist du deppert“

Die Blauhelme filmten dann das schon zuvor erwartete Geschehen mit. „Des ist a Himmelfahrtskommando. Bist du deppert“, werden die Schüsse auf den weißen Toyota kommentiert. Danach diskutieren die Blauhelme darüber, ob es noch Sinn hat, einen Krankenwagen zu schicken.

Untersuchung eingeleitet

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) setzte kurz nach der Veröffentlichung des Videos eine Untersuchungskommission ein. „Ich möchte so schnell wie möglich wissen, was im September 2012 tatsächlich passiert ist. Die Vorfälle werden lückenlos und minutiös aufgeklärt werden“, teilte er in einer Aussendung mit. Die Untersuchung „muss bis Ende Mai abgeschlossen sein“.

Der Vorfall sei „in dieser Dimension“ erst durch die der Wochenzeitung zugespielten Fotos und Videos bekanntgeworden, heißt es. Die Kommission werde prüfen, ob gegen die Einsatzregeln verstoßen worden sei und Straftatbestände verwirklicht worden seien. Bei Bedarf werde den betroffenen Soldaten Rechtshilfe angeboten.

„Falter“: „Hätten Verbrechen verhindern können“

„Sie hätten ein Verbrechen verhindern können“, sagte „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk in einem von seiner Zeitung veröffentlichten Video. „Die juristische Frage ist, ob sie es hätten verhindern müssen.“

Zu prüfen ist laut „Falter“, ob es von der UNO eine Anordnung gab, die die Soldaten daran gehindert habe, in dem konkreten Fall ihrem gesunden Menschenverstand zu folgen und das Leben der in Richtung des Hinterhalts fahrenden Menschen zu retten.

Wenige Monate vor Rückzug

Auf den Golanhöhen sorgt seit dem Jahr 1974 eine Truppe von Blauhelmsoldaten für die Einhaltung des Waffenstillstandes zwischen Israel und Syrien, indem eine Pufferzone beaufsichtigt wird. Die UNO-Soldaten sind zu strikter Zurückhaltung verpflichtet und dürfen etwa ihre Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen.

Österreich zog sich 2013 - wenige Monate nach dem nun öffentlich gewordenen Vorfall - von der langjährigen Mission zurück. Offizieller Anlass waren damals Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen bei einem von den Blauhelmen kontrollierten Grenzposten. Auch der „Falter“ stellt im Video die Frage, ob der Vorfall etwas mit der Entscheidung für den Abzug zu tun hat.

NEOS fordert „rasche Aufklärung“

NEOS-Verteidigungssprecher Douglas Hoyos forderte eine „rasche und vollständige Aufklärung der Vorwürfe“. Er begrüßte die Einsetzung der Untersuchungskommission und forderte, dabei müsse „größtmögliche Transparenz“ an den Tag gelegt werden.

Auch die außenpolitische Sprecherin der Liste Pilz, Alma Zadic, zeigte sich bestürzt und forderte die Aufklärung der rechtlichen und politischen Verantwortung.