Tennis: Thiem im Barcelona-Viertelfinale out

Vorjahresfinalist Dominic Thiem ist heute beim ATP-500-Turnier in Barcelona ausgeschieden. Der Weltranglistensiebente musste sich im Viertelfinale dem 19-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas glatt in zwei Sätzen geschlagen geben. Wie schon in den Spielen davor agierte Österreichs Nummer eins nicht konstant genug. Nach einer 3:1-Führung verlor er fünf Games in Folge und damit Satz eins. Tsitsipas spielte danach groß auf und ging im dritten Duell mit Thiem erstmals als verdienter Sieger vom Platz.

