Minichmayr erhielt Lola als beste Nebendarstellerin

Die oberösterreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr ist heute Abend in Berlin mit einer Lola als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 41-Jährige wurde damit für ihre Rolle in dem Drama „3 Tage in Quiberon“ von Emily Atef geehrt.

In dem Schwarz-Weiß-Film spielt Minichmayr die beste Freundin der mit dem Leben hadernden Romy Schneider. „2018 ist so, so gut zu mir“, rief Minichmayr begeistert, als sie die Trophäe bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises entgegennahm.