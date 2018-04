Debatte in FPÖ über Historikerkommission

In der FPÖ ist heute eine Debatte über den Sinn und Zweck der Historikerkommission, die die „dunklen Flecken“ in der Partei aufarbeiten soll, ausgebrochen. Anlass ist ein Artikel von Andreas Mölzer - er leitet eine parteiinterne „Referenzgruppe“ für die Kommission -, in dem er die Kommission als „taktisches Manöver“ bezeichnet. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rügte daraufhin Mölzer. Die Aussagen seien für ihn „in keinster Weise nachvollziehbar“. Mölzer relativierte daraufhin seine Worte.

